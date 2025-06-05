İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3214
  • EURO
    45,1601
  • ALTIN
    4275.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Rayan Aït-Nouri transferini bitiriyor
Spor

Manchester City, Rayan Aït-Nouri transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Wolverhampton'da forma giyen Rayan Ait-Nouri'nin transferini bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Manchester City, Rayan Aït-Nouri transferini bitiriyor
ABONE OL

Manchester City, sol bek transferinde önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Wolverhampton forması giyen Cezayirli sol bek Rayan Aït-Nouri'nin transferini tamamlamak üzere.

40 MİLYON EUROYA YAKIN BİR BONSERVİS BEDELİ İLE ANLAŞTILAR

Yapılan görüşmelerde kulüpler arasında 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.

23 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta City'nin sunduğu projeyi kabul ettiği ve bu hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 41 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.