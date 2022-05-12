Manchester City şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

İngiltere Premier Lig'in 33'üncü hafta erteleme maçında Wolverhampton, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Manchester City, puanını 89'a yükselterek en yakın takipçisi Liverpool ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. City'e galibiyeti getiren golleri, 7, 16, 24 ve 60'ıncı dakikalarda Kevin De Bruyne ile 84'üncü dakikada Raheem Sterling kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 11'inci dakikada Leander Dendoncker'den geldi.

Premier Lig'in 37'nci haftasında Manchester City, 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise 17 Mayıs Salı günü Southampton'a konuk olacak.