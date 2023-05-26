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Spor

Manchester City, Scatt Carson ile 1 yıl daha devam edecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, tecrübeli kaleci Scatt Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Manchester City, Scatt Carson ile 1 yıl daha devam edecek
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İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City, deneyimli kalecisi Scatt Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig şampiyonu Manchester City, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle başladı. Maviler, İngiliz kalecisi Scatt Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Manchester City'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eldivenin, 2024 yılının yaz ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.

2005 yılında İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool kadrosunda yer alan Scatt Carson, bu yıl yeniden İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City'nin kadrosunda bulunacak.

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