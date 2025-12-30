İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9372
  • EURO
    50,5169
  • ALTIN
    5995.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Semenyo için bastırıyor
Spor

Manchester City, Semenyo için bastırıyor

Manchester City, sezonun dikkat çeken isimlerinden Antoine Semenyo transferinde önemli mesafe kat etti.

AA30 Aralık 2025 Salı 22:30 - Güncelleme:
Manchester City, Semenyo için bastırıyor
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, sezonun öne çıkan oyuncularından Antoine Semenyo transferinde önemli mesafe kat etti.

Sky Sports'un haberine göre; Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın da radarında bulunan Semenyo için Manchester City, Bournemouth ile son günlerde temaslarını hızlandırdı.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 65 milyon sterlinlik serbest kalma maddesine ilişkin son ayrıntıların görüşüldüğü, oyuncu ile Manchester City arasındaki kontrat görüşmelerinde ise sona yaklaşıldığı belirtildi.

Manchester City'nin, söz konusu serbest kalma maddesiyle ilgili olarak Bournemouth'la doğrudan temasa geçen tek kulüp olduğu ve bu maddenin 10 Ocak'a kadar geçerliliğini koruduğu aktarıldı.

Bu sezon Bournemouth formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Semenyo, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Bristol City'den Bournemouth'a transfer olmuştu.

Semenyo, İngiltere kariyerinde daha önce Sunderland, Newport County ve Bath City takımlarında da görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.