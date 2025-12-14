İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Manchester City seriyi sürdürdü

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Selhurst Park'ta karşılaştığı Crystal Palace'ı Haaland (2) ve Foden'in golleriyle 3-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

14 Aralık 2025 Pazar 21:14
İngiltere Premier Ligi'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41 ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.

