4 Ocak 2026 Pazar
Spor

Manchester City, son anda yıkıldı

Manchester City, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90+4'te Enzo Fernández'in golüyle galibiyeti son anda kaçırdı.

4 Ocak 2026 Pazar 22:43
İngiltere Premier Lig 20. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Etihad Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 42. dakikada Tijjani Reijnders ile 1-0 öne geçti. Chelsea, 90+4. dakikada Enzo Fernandez ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Yeni yıla 0-0'lık Sunderland beraberliği ile başlayan Manchester City, yeni yılda ligde oynadığı ikinci maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Hafta içinde teknik direktörü Enzo Maresca'ya veda eden Chelsea, Maresca sonrası ilk maçından bir puan aldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 42, Chelsea 31 puana yükseldi.

Manchester city, ligde gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Chelsea, Fulham deplasmanına gidecek.

