Manchester City, Southampton'a karşı zorlanmadı

Premier Lig'in 9. haftasında Prp Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Ralph Hasenhüttl'ün yönetimindeki Sırbistan kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 4-0 kazanırken goller; 20. dakikada Joao Cancelo, 32. dakikada Phil Foden, 49. dakikada Riyad Mahrez ve 65. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

DE BRUYNE REKOR KIRDI

Southampton karşısında alınan galibiyette Phil Foden'ın attığı golde asisti yapan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, kulüp tarihine geçti. Manchester City kariyerindeki 94. asistini yapan De Bruyne, David Silva'yı geride bırakarak kulüp tarihinin ligde en çok asist yapan futbolcusu olmayı başardı. Kevin De Bruyne ayrıca Premier Lig tarihinin de en çok asist yapan 5. oyuncusu olmayı başardı.

HAALAND 20 GOLE ULAŞTI

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, İngiliz ekibiyle çıktığı 14. resmi maçta 20. golüne ulaşmayı başardı. Haaland'ın 3 de asisti bulunuyor.

Bu sonuçla beraber Manchester City 23 puana yükselirken, Southampton 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken, Southampton evinde West Ham'ı ağırlayacak.