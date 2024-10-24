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Spor

Manchester City, Sparta Prag'ı rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı İngiliz ekibi 5-0'lık skorla kazandı.

24 Ekim 2024 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
Manchester City, Sparta Prag'ı rahat geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı İngiliz ekibi 5-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Phil Foden, 58 ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 64. dakikada John Stones ve 88. dakikada penaltıdan Matheus Nunes attı.

Manchester City, aldığı bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. Sparta Prag, 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, Sporting deplasmanına gidecek. Sparta Prag, sahasında Brest'i ağırlayacak.

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