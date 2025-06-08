Manchester City, Tijjani Reijnders transferinde sona yakın

Tijjani Reijnders, City'nin G Grubu'nda Juventus, Al Ain ve Casablanca ile karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City forması giyebilecek.

Kulüp yönetimi, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesi planlanan turnuva öncesinde Reijnders'ın kadroya dahil edilmesi konusunda istekli olan Guardiola'nın zaman çizelgesine başarıyla uydu.

Reijnders, daha önce Hollanda televizyonuna verdiği röportajda, "Sabah Manchester'a gidiyorum ve akşam Zeist'a dönmeyi planlıyorum." demişti.

Milan'ın ise bu transferden 70 milyon euro civarı gelir elde etmesi bekleniyor.