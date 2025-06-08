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Spor

Manchester City, Tijjani Reijnders transferinde sona yakın

İngiliz ekibi Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda önce Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Manchester City, Tijjani Reijnders transferinde sona yakın
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Tijjani Reijnders, City'nin G Grubu'nda Juventus, Al Ain ve Casablanca ile karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City forması giyebilecek.

Kulüp yönetimi, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesi planlanan turnuva öncesinde Reijnders'ın kadroya dahil edilmesi konusunda istekli olan Guardiola'nın zaman çizelgesine başarıyla uydu.

Reijnders, daha önce Hollanda televizyonuna verdiği röportajda, "Sabah Manchester'a gidiyorum ve akşam Zeist'a dönmeyi planlıyorum." demişti.

Milan'ın ise bu transferden 70 milyon euro civarı gelir elde etmesi bekleniyor.

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