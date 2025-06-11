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Spor

Manchester City, Tijjani Reijnders'i kadrosuna kattı

Premier Lig ekibi Manchester City 26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Manchester City, Tijjani Reijnders'i kadrosuna kattı
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Manchester City, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i 46.3 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Milan'dan transfer edilen 26 yaşındaki Reijnders için anlaşmaya ayrıca 12.5 milyon sterline kadar performansa bağlı ek ödemeler de eklendi.

Son iki sezondur AC Milan forması giyen Reijnders, 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla Serie A'nın "En İyi Orta Sahası" seçildi. 54 maçta 15 gol kaydederek kariyer rekorunu kıran Reijnders, yaz transfer döneminin gözde oyuncularından oldu.

City'nin teknik patronu Pep Guardiola ile çalışacak olmanın heyecanını yaşayan Reijnders, "Pep beni daha komple bir orta saha oyuncusuna dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.

Kendisini "box-to-box" bir orta saha olarak tanımlayan Reijnders, "Geriden oyuna katılmayı, hücumculara yardım etmeyi, pozisyon yaratmayı ve zaman zaman gol atmayı seviyorum" ifadelerini kullandı. Geçmişte yeterince gol atamaması üzerine çalıştığını belirten Reijnders, "İki yıl önce çok fazla golüm yoktu. Yaz boyunca bunun üzerine çalıştım. Bu sezon ise meyvesini aldım" dedi.

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