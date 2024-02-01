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Spor

Manchester City üç puanı üç golle aldı!

Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Burnley'i 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Kevin De Bruyne yaptığı asist ile lig tarihinin en çok asist yapan 3. ismi olarak tarihe geçti.

1 Şubat 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Manchester City üç puanı üç golle aldı!
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1 kazanırken goller; 16 ve 22. dakikalarda Julian Alvarez, 46. dakikada ise Rodri'den geldi. Burnley'in tek golü ise 90+3'te Ameen Al Dakhil'den geldi.

DE BRUYNE TARİHE GEÇTİ

Manchester City'de Julian Alvarez'in ikinci golünde asisti yapan Kevin De Bruyne, 104 asist ile Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan 3. oyuncusu oldu.

Manchester City'de Norveçli golcü Erling Haaland 71. dakikada Kevin De Bruyne'nin yerine oyuna dahil olarak 6 Aralık 2023'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 46'ya yükseltirken, Burnley 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Brentford'a konuk olurken, Burnley evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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