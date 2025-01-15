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Spor

Manchester City uzatmalarda 1 puana razı oldu

Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Brentford'a konuk olan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 90+2. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
Manchester City uzatmalarda 1 puana razı oldu
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Premier Lig'in 21. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti.

Brentford'un ilk golünü ise 82. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Wissa, 36 gol ile Brentford tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 35'e yükseltti. Brentford ise 28 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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