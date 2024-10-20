Manchester City uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı. Molineux Stadı'nda oynanan maçı City 2-1 kazandı.

Wolves 7. dakikada Jorgen Larsen ile 1-0 öne geçti. 33. dakikada Josko Gvardiol'un harika golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip 90+5. dakikada John Stones'un golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı Pep Guardiola'nın öğrencileri maçtan galip ayrıldı.

Arsenal'in 2-0 kaybettiği haftada City, farkı artırma şansını kaçırmadı. Wolverhampton ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla City, puanını 20'ye çıkardı. Wolverhampton ise tek puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Southampton ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Brighton deplasmanına gidecek.