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Spor

Manchester City ve Real Madrid, Reijnders için karşı karşıya

Milan'ın başarılı orta sahası Tijjani Reijnders için Manchester City ve Real Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
Manchester City ve Real Madrid, Reijnders için karşı karşıya
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Milan forması giyen Tijjani Reijnders, Real Madrid ve Manchester City'yi karşı karşıya getirdi.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, Hollandalı futbolcu ile ilgileniyor. Real Madrid'in, Tijjani Reijnders için transfer yarışına girmeye hazır olduğu belirtildi.

Hollandalı futbolcu için daha önce de Manchester City, Milan ile temaslara başlamıştı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Reijnders'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Milan'da bu sezon 51 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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