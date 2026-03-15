Manchester City, West Ham deplasmanında takıldı

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Manchester City, West Ham'a konuk oldu.
London Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Manchester City'nin golünü 31. dakikada Bernardo Silva kaydetti. West Ham'a beraberliği getiren golü ise dakika 35'te Konstantinos Mavropanos attı.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. (5G, 3B)
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 61'e yükseltti. West Ham, 29 puana çıktı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester City, Chelsea deplasmanına gidecek. West Ham, Aston Villa'ya konuk olacak.