  • Manchester City, West Ham deplasmanında takıldı
Spor

Manchester City, West Ham deplasmanında takıldı

Manchester City, Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Pep Guardiola'nın ekibi bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 01:46
Manchester City, West Ham deplasmanında takıldı
İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Manchester City, West Ham'a konuk oldu.

London Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City'nin golünü 31. dakikada Bernardo Silva kaydetti. West Ham'a beraberliği getiren golü ise dakika 35'te Konstantinos Mavropanos attı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. (5G, 3B)

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 61'e yükseltti. West Ham, 29 puana çıktı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester City, Chelsea deplasmanına gidecek. West Ham, Aston Villa'ya konuk olacak.

