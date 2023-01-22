Manchester City, Wolverhampton engelini 3 golle aştı

Premir Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren tüm golleri Erling Haaland attı. Norveçli yıldız, 40, 50 ve 54. dakikalarda sahneye çıktı. Haaland, 50. dakikada ikinci golünde penaltıdan ağları havalandırdı.

Erling Haaland, bu sezonki gol sayısını ise 25'e çıkartı. 22 yaşındaki yıldız, bu sezon 4 kez hat-trick yaptı. Erling Haaland ayrıca, Premier Lig'deki 9 takımdan daha fazla gol attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 45 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Wolverhampton 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Tottenham deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.