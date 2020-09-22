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Spor

Manchester City, Wolverhampton'ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City Wolverhampton'u 3-1 yendi. City, ilk hafta maçının ertelenmesi nedeniyle bu sezon ilk 3 puanını almış oldu.

AA22 Eylül 2020 Salı 00:46 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 00:46
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

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