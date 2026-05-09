Spor

Manchester City zirve takibini sürdürdü

Manchester City, sahasında Brentford'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Pep Guardiola'nın ekibi bu galibiyetle Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, Brentford'u ağırladı. Pep Guardiola ve öğrencileri maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Jeremy Doku, 75. dakikada Erling Haaland ve 90. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 74'e yükseltti. 76 puanlı Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Brentford 51 puanda kaldı.

Arsenal, 10 Mayıs pazar günü West Ham United'a konuk olacak.

Manchester City bir sonraki maçında Crystal Palace'e konuk olacak.

