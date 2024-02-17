Manchester City zirve yarışında yara aldı!

Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester City'nin golünü 83. dakikada Rodri, Chelsea'nin golünü 42. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu beraberlikle Manchester City puanını 53'e çıkarırken, Chelsea'de 35 puana yükseldi.
Manchester City bir sonraki karşılaşmasında erteleme maçında sahasında Brentford'u konuk ederken, Chelsea'de 26. haftada Brentford deplasmanına çıkacak.
PUAN DURUMU
İşte 25. hafta sonrasında Premier Lig'de şampiyonluk yarışı:
1. Liverpool 57 puan
2. Arsenal 55 puan
3. Manchester City 53 puan (1 maçı eksik)