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Spor

Manchester City zirve yolunda hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.

28 Nisan 2024 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Manchester City zirve yolunda hata yapmadı
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.

2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Francesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.

Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.

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