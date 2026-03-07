İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'de Bernardo Silva için yolun sonu
Spor

Manchester City'de Bernardo Silva için yolun sonu

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de Portekizli yıldız oyuncu Bernardo Silva'nın geleceği belli oluyor.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Manchester City'de Bernardo Silva için yolun sonu
ABONE OL

Manchester City'de sezon sonunda bir devir sona erebilir.

Marca'da yer alan habere göre, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, kontratının bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacak.

Manchester City'de Portekizli futbolcu ile şu anda yeni sözleşme görüşmesi yapılmadığı ve Bernardo Silva'nın da sözleşme uzatmak niyetinde olmadığı kaydedildi.

Manchester City, 31 yaşındaki Bernardo Silva'yı 2017'de Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde 445 maçta süre bulan Bernardo Silva, 75 gol attı ve 77 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.