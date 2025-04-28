Manchester City'de bir devrin sonu! Ederson ile yollar ayrılıyor

Manchester City'de Kevin De Bruyne ayrılığından sonra uzun yıllardır kulüpte bulunan bir yıldız oyuncu hakkında daha ayrılık iddiası öne sürüldü. Fabrizio Romano, Brezilyalı yıldız kaleci Ederson'un gelecek sezon takımdan ayrılmasına kesin bir gözle bakıldığını iddia etti.

SUUDİ KULÜPLERİ TAKİPTE

2017/18 sezonundan bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında, geçtiğimiz sezonda takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak o dönemde Suudi Arabistan'dan gelen ilgilere rağmen transfer gerçekleşmemiş ve Ederson, sezonu İngiliz ekibinde tamamlamıştı. Haberlere göre, gelecek sezon için Suudi kulüplerinin yeniden Ederson için girişimlerde bulunması bekleniyor.

ALTERNATİFİ DİOGO COSTA

İngiliz kulübü, Ederson'un alternatifi olarak olarak Porto'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Diogo Costa'yı belirledi. Transfer için 40 milyon Euro civarı transfer bedelleri konuşulurken transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.