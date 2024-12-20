Manchester City'de bir sakatlık daha

Manchester City'ye savunma oyuncusu Ruben Dias'tan kötü haber geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Dias'ın kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Guardiola, "Manchester United maçının 75. dakikasında bir ağrı hissetti, sahada kalmak istedi ama şimdi sakatlandı." dedi.

Guardiola, Portekizli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Manchester City'de bu sezon daha önce de alt baldır sakatlığı yaşayan Ruben Dias, 32 gün formasından uzak kalmış ve 7 maç kaçırmıştı.

27 yaşındaki stoper, bu sezon Manchester City'de 19 maçta sahaya çıktı.

"TAM KADRO OLSAK..."

Tüm kulvarlarda oynadığı son 11 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Manchester City'de teknik direktör Guardiola, yaptığı açıklamada, "Geri döneceğimizi biliyorum. İstediğim şey, oyuncuların geri dönmesi ve tam kadroya sahip olmak. Kadromuz gerçekten çok iyi ama sorun tam kadro değiliz." ifadelerini kullandı.

Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında cumartesi günü Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.