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Spor

Manchester City'de değişim zamanı! Pep Guardiola gönderilecek isimleri belirledi

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola yaz transfer döneminde büyük bir değişim planlıyor. Katalan çalıştırıcı ara transfer döneminde takıma 2 takviye yapmayı planlarken yaz transfer döneminde ise 4 oyuncuyla yolları ayıracak.

26 Aralık 2024 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Manchester City'de değişim zamanı! Pep Guardiola gönderilecek isimleri belirledi
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Pep Guardiola yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Manchester City krizden çıkmanın yollarını arıyor.

1 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna en az iki takviye yapması beklenen Manchester City'de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Athletic'te yer alan haberde Manchester City'nin Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'la sezon sonunda vedalaşabileceği belirtildi.

Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ın sözleşmeleri sezon sonunda, Kyle Walker ve Ederson'ın kontratları ise 2026'da sona eriyor.

ARA TRANSFERDE AYRILIK YOK

Haberde, bu isimlerin ocak ayında ayrılığının gündemde olmadığı ve ara transferde kadroda büyük bir değişimin beklenmediği kaydedildi.

Kadrodaki olası değişikliklerin gelecek yaza planlandığı aktarıldı.

Manchester City, şu ana kadar River Plate'den Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takıma katılacak olsa da sezonun ikinci yarısında forma giyme ihtimali düşük gözüküyor.

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