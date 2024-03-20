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Spor

Manchester City'de Erling Haaland endişesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Norveç Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Erling Haaland'ın durumu için endişeli.

20 Mart 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Manchester City'de Erling Haaland endişesi
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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, milli arayla birlikte Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil oldu. Erling Haaland'ın son antrenmanda yaşadığı sakatlık Manchester City tarafını korkutuyor.

Bu sezon 18 lig golü kaydeden Erling Haaland, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Arsenal'le oynanacak maçta önemli bir koz olacak.

ERLING HAALAND SON ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Milli takımındaki son antrenmanı tamamlayamayan Norveçli golcü, bacağını tutarak sahayı terketti. Oluşan soru işaretleri henüz yanıtlanmış değil.

Norveç milli arada Cuma günü Çekya ile karşılaştıktan sonra, haftaya Slovakya ile mücadele edecek.

MANCHESTER CITY'NİN DAR FİKSTÜRÜ

Pep Guardiola yıldız oyuncusunun 12 gün sonra Arsenal karşısında hazır olmasını umut edecek. Premier Lig'de 64 puanla zirvede olan Arsenal, yine 64 puanlı Liverpool'un averajla önünde yer alıyor. Manchester City ise 63 puanla 3. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, 31 Mart günü Manchester City'nin Arsenal'i konuk edeceği maç kritik öneme sahip olacak. Gök Maviler bir sonraki maçında 3 Nisan'da ligde 4. sırada yer alan Aston Villa'yı konuk edecek.

Oldukça sıkışık bir fikstüre sahip olan City, 9 Nisan'da da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e konuk olacak.

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