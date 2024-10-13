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Spor

Manchester City'de Guardiola belirsizliği

İngiliz devi Manchester City 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan başarılı teknik direktör Pep Guardiola konusunda hala kararsız. Taraftarlar deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalmasını istese de ayrılığın olması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

13 Ekim 2024 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Manchester City'de Guardiola belirsizliği
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Pep Guardiola'nın Manchester City ile olan kontratı Haziran 2025'te sona eriyor. Ancak İngiliz ekibi, başarılı teknik adamla henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.

Taraftarlar, Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Guardiola'nın kalmasını isteyen pankartlar açarken, deneyimli hoca ise ayrılık için net bir cevap vermekten çekiniyor.

CITY YENİ ADIMLAR ATIYOR

Pep Guardiola'yı Bayern Münih'ten Manchester City'ye getiren futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'in yerine Sporting Lizbon'un futbol direktörü Hugo Viana ile anlaştı.

Guardiola, 2021'de verdiği bir demeçte, City'de kalmasının Begiristain'in etkisi sayesinde olduğunu ve bu yüzden iki kez kontrat uzattığını belirtmişti. Begiristain'in ayrılması, İngiltere medyasında Guardiola'nın da takımdan ayrılabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

GUARDIOLA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Manchester City yönetimi Guardiola'nın olası ayrılığına karşı Xabi Alonso'yu adaylar arasına aldı. Sporting'den gelen Viana'nın etkisiyle Ruben Amorim'in de yeni teknik direktör adayları arasında olduğu söyleniyor.

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