  • Manchester City'de Guardiola dönemi sona eriyor!
Manchester City'de Guardiola dönemi sona eriyor!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, sözleşmesi 2027'ye kadar devam etmesine rağmen sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddia edildi.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 23:54
Manchester City'de bir devrin sonuna geliniyor...

Pep Guardiola yönetiminde Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü takımlarından biri haline gelen Manchester City'de önemli bir ayrılık yaşanıyor.

BBC'nin haberine göre başarılı teknik adamın görevinden ayrılacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN AYRILIYOR

Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de tecrübeli çalıştırıcının kontrat süresinin sonunu beklemeden takımdan ayrılacağı belirtildi.

YERİNE ENZO MARESCA GELECEK

The Athletic'in haberine göre Guardiola'nın yerine, kısa süre önce Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca'nın getirileceği ifade edildi.

SON MAÇLARI

Manchester City'nin Guardiola yönetiminde Bournemouth ve Aston Villa karşılaşmalarına çıkacağı, ardından İspanyol teknik adamın kulübe veda edeceği aktarıldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Pep Guardiola, Manchester City'nin başında toplam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti. Başarılı teknik adamın İngiliz ekibiyle kazandığı kupalar şu şekilde:

- 6 Premier Lig

- 5 Lig Kupası

- 3 FA Cup

- 3 Community Shield

- 1 Şampiyonlar Ligi

- 1 UEFA Süper Kupa

- 1 Kulüpler Dünya Kupası

