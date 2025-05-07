Manchester City'de hedef Ait-Nouri

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, transfer çalışmalarına hız verirken sol bek bölgesi için Wolverhampton forması giyen Rayan Ait-Nouri'yi radarına aldı. TBR Football'un haberine göre, Cezayirli oyuncu yaz transfer döneminde City'nin öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

TOTTENHAM'DA DEVREDE

23 yaşındaki sol bek için sadece Manchester City değil, Tottenham da devrede. Başarılı savunmacı, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Wolves, Ait-Nouri için yaklaşık 40 milyon sterlin talep ediyor. Her iki kulübün de bu bonservis bedelini karşılayabilecek durumda olduğu bilinirken, transfer yarışının sezon sonuna doğru hız kazanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 38 maçta forma giyen Cezayirli sol bek, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.