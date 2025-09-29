İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Manchester City'de hedef Aleksandar Pavlovic

Manchester City, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. İngiliz ekibi Bayern Münih forması giyen Aleksandar Pavlovic için nabız yoklamaya başladı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 19:00
Manchester City'de hedef Aleksandar Pavlovic
Manchester City, ara transfer dönemi için şimdiden önemli bir ismi gözüne kestirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic ile ilgileniyor.

RODRI'NİN ALTERNATİFİ

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 21 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve Manchester City'nin, Pavlovic'i uzun vadede Rodri'nin yerini alabilecek bir oyuncu olarak gördüğü yazıldı.

Manchester City'nin, ara transfer döneminde Pavlovic'in transferi için şimdiden çalışmalara başladığı ve 45-50 milyon euro'luk bir teklif düşündüğü kaydedildi.

Bayern Münih'te bu sezon 6 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez ağları havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

