21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7417
  • 6,3107
  • 280.689
  • 99802.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City'de hedef Çağlar Söyüncü!

Manchester City, stoperde Aymeric Laporte ve John Stones'un sakatlıkları sonrasında elinde sadece Otamendi'nin kalmasının ardından arayışa girdi. Dünya devinin hedefinde Çağlar Söyüncü var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında takviye yapmayı düşünen Manchester City'nin alternatifleri arasında milli stoperimiz Çağlar Söyüncü de yer alıyor. İngiliz Daily Express, Guardiola'nın ekibi; Çağlar'ın Leicester'daki performansını yakından takip ettiği ve takviye için dört isimden biri olduğunu belirtti.

Çağlar'ın dışında Maviler; Leicester City'den Jonny Evans, Tottenham'dan Jan Vertonghen ve Burnley'den James Tarkowski'yi listesinde bulunduruyor. 

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' kınaması

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' kınaması

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Neslican Tay'ın sevenlerinden mezarına ziyaret

Neslican Tay'ın sevenlerinden mezarına ziyaret

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

21.yüzyılın en iyi 11'i!

21.yüzyılın en iyi 11'i!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA