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Spor

Manchester City'de hedef Diogo Costa

Manchester City, kötü geçen sezonun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. İngiliz ekibi, kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kaleci transferi de yapmak isteyen Pep Guardiola'nın ekibinin hedefi ortaya çıktı.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 18:03 - Güncelleme:
Manchester City'de hedef Diogo Costa
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Manchester City, kötü geçen sezonun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

İngiliz ekibi, kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kaleci transferi de yapmak isteyen Pep Guardiola'nın ekibinin hedefi ortaya çıktı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Manchester City, Porto forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi Diogo Costa ile ilgileniyor.

TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Manchester City'nin son dönemde Diogo Costa'nın temsilcileriyle temaslarını yoğunlaştırdığı yazıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Diogo Costa'nın kulübü Porto ile sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Diogo Costa'nın kulübü Porto ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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