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Spor

Manchester City'de İlkay Gündoğan devri sona eriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sezon sonunda İlkay Gündoğan ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
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Daily Mail gazetesinin haberine göre; Manchester City, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğu bildiriminde bulundu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişinin ardından takıma kattığı ilk isim olan İlkay Gündoğan, bu sezon 37 lig maçının 20'sinde 11'de başlayabildi. Gazetenin haberinde oyuncunun her hafta 11'de başlamak istediği ancak City'de bunun garantisinin olmadığını bildiği vurgulandı.

City, İlkay Gündoğan ile sezon sonu görüşme yapılacağı konusunda ısrarcı olsa da, oyuncunun mevcut sözleşmesinin uzatılmayacağı iddia edildi. İlkay Gündoğan'a da sözleşmesinin bitimine 12 ay kala, başka kulüplerle görüşme yapabileceği bilgilendirmesi yapıldı.

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