Manchester City'de Jack Grealish depremi!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e çeyrek finalde elenen Manchester City'de yıldız oyuncu Jack Grealish eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Manchester City bu eleştirilerin ardından flaş bir karar verdi.

SATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Footbaal Insider'ın haberine göre Manchester City yönetimi 2021 yazında 117 milyon euro karşılığında rekor bir bedelle transfer ettiği Jack Grealish'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırma kararı aldı.

Haberin detaylarında Suudi Arabistan ekiplerinin 28 yaşındaki İngiliz yıldızı istediği fakat Grealish'in, Arabistan'a hiç sıcak bakmadığı söylendi.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 33 resmi maça çıkan Jack Grealish bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.