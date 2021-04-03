İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'de koronavirüs krizi! Sergio Agüero...
Spor

Manchester City'de koronavirüs krizi! Sergio Agüero...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kulüpte yaşanan finansal zorluklar nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılacak Arjantinli Sergio Agüero'nun yerine başka oyuncu alınamayabileceğini söyledi.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 00:46
ABONE OL

Leicester City ile yarın deplasmanda yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin ekonomik yönden büyük sıkıntı içinde olduğunu hatırlattı.

Takımdan ayrılacağını duyuran Agüero'nun yerine aynı kalitede bir oyuncuyu yaz transfer sezonunda kadrolarına katmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Guardiola, "Neler olacağını bilmiyorum ama piyasadaki bonservis bedellerini karşılayarak bir forvet alacak gücümüz yok. Bu imkansız. Her kulüp gibi biz de finansal yönden zorluklar çekiyoruz. Gelecek sezon için herhangi bir golcü alma olasılığımız düşük. Bu kadroyla devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Lider Manchester City'nin forvet hattında, Agüero'nun dışında yalnızca Brezilyalı Gabriel Jesus yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.