  • Manchester City'de Phil Foden için yeni sözleşme yolda
Manchester City'de Phil Foden için yeni sözleşme yolda

Premier Lig ekibi Manchester City takımın önemli isimlerinden Phil Foden ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 14:21
Manchester City, takımın önemli isimlerinden biri olan Phil Foden'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARDILAR

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City ve Foden, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Foden, 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

UZATMA OPSİYONU DA OLACAK

25 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacak.

İngiliz yıldızın yeni sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmi olarak da duyurulması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 46 maçta süre bulan Phil Foden, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

