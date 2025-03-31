Manchester City'de Reijnders transferi için 3 yolcu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yaz transfer döneminde orta sahasına dinamizm getirmek istiyor. Bundan yola çıkarak City yönetiminden Milan'da başarılı bir sezon geçiren orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in transferini istedi.

Reijnders, City'nin orta sahasına çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilecek ve bu sezon takımda eksikliğinin çokça hissedildiği enerji ve yaratıcılığı giderebilecek bir oyuncu olarak görülüyor ancak Milan ile imzaladığı yeni sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Bu nedenle Mavilerin Reijnders için herhangi bir anlaşma yapması durumunda en az 50 milyon sterlinlik bir ücreti gözden çıkarması gerekecek ve bu durum ancak mevcut City oyuncularından bazılarını elden çıkarılması durumunda gerçekleşecek.

DE BRUYNE GİDERSE GELEBİLİR

Man City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, Football Insider'a verdiği özel demeçte De Bruyne'nin bu yaz takımdan ayrılabilecek kilit oyunculardan biri olduğunu ve Reijnders'in gelişine kapı açabileceğini söyledi.

Mateo Kovacic ve Bernardo Silva da De Bruyne'ye katılarak transfer döneminde kulüpten ayrılabilir, zira üç orta saha oyuncusu da otuzlu yaşlarına girmiş ve formları oldukça düşmüş durumda. Ocak ayında yapılan yüklü harcamaların ardından Guardiola'nın bu yaz ne kadar harcama yapmak zorunda kalacağı henüz belli değil. Bu sebeple bütçe açılması adına üç oyuncudan en az ikisinin gitmesine kesin gözle bakılıyor.

REİJNDERS'İN PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 43 maçta forma giyen Hollandalı yıldız orta saha, 13 gol ve 4 asist kaydetti.