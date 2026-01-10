Manchester City'den 10 gollü galibiyet!

Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında, 1. Lig ekibi Exeter City'yi ağırladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 10-0'lık skorla turu geçti.

Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (kendi kalesine), 45. dakikada Jack Fitzwater (kendi kalesine), 49 ve 90+3. dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti.

Exeter City'nin tek golü 90. dakikada George Birch'ten geldi.