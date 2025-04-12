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Spor

Manchester City'den 5 gollü dönüş!

Manchester City, Premier Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Manchester City'den 5 gollü dönüş!
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Crystal Palace'ı 5-2 mağlup etti.

8. dakikada Eberechi Eze ve 21. dakikada Chris Richards ile 2-0 öne geçen Crystal Palace'a City, 33. dakikada Kevin De Bruyne ve 36. dakikada Omar Marmoush ile cevap verdi.

İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle biten maçta 47. dakikada Mateo Kovacic, 56. dakikada James Mcatee ve 79. dakikada Nico O'Reilly'nin golleriyle Manchester City, maçı 5-2'lik üstünlükle noktaladı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (2G 2B)

Cyrstal Palace ise ligde 5 maç aradan sonra kaybetti. (4G 1B)

City, 55 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada kaldı.

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