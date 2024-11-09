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Spor

Manchester City'den bir mağlubiyet daha!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City, deplasmanda Brighton'a da mağlup oldu.

9 Kasım 2024 Cumartesi 23:52 - Güncelleme:
Manchester City'den bir mağlubiyet daha!
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İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. American Express Stadı'nda oynanan maçı Brighton 2-1 kazandı.

City, maçın 23. dakikasında Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brighton'da Joao Pedro, 78. dakikada skoru eşitledi. Ev sahibi ekip 83. dakikada Matthew O'Riley'in golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Brighton mücadeleyi bu skorla kazandı.

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Brighton, puanını 19'a çıkardı. Manchester City ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Tottenham ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'a konuk olacak.

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