İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1846
  • EURO
    9,7427
  • ALTIN
    457.27
  • BIST100
    1404.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'den De Bruyne'e yeni sözleşme
Spor

Manchester City'den De Bruyne'e yeni sözleşme

Manchester City, Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün 2022-2023 sezonu sonunda bitecek kontratını 2 yıl uzattı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:03
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015 yazından bu yana Manchester City forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu sonunda bitecek kontratını 2 yıl uzattı.

City formasıyla çıktığı 255 maçta 65 gol atan De Bruyne, bu süre zarfında 2 Premier Lig, bir İngiltere Federasyon Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı milli futbolcu, 2019-2020 sezonundaki performansıyla Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.