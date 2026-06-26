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Spor

Manchester City'den Elliot Anderson için rekor hamle

Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'ı transfer listesine aldı. İngiliz devinin, 23 yaşındaki orta saha için 150 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 00:17 - Güncelleme:
Manchester City'den Elliot Anderson için rekor hamle
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Manchester City, yaz transfer dönemi öncesi kadro yapılanması kapsamında dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Daily Mail kaynaklı haberlere göre Gök Mavililer, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'ı transfer listesine aldı.

150 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Manchester City'nin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 150 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Premier League içi transfer rekorunun kırılmasının beklendiği ifade edildi.

CITY'DEN AGRESİF TRANSFER PLANI

Geçtiğimiz sezonu hedeflerinin gerisinde tamamlayan Manchester City'nin, yaz transfer dönemi için agresif bir strateji izlediği aktarıldı. İngiliz devinin, kadro yapılanması doğrultusunda Elliot Anderson transferini bitirmek için harekete geçtiği kaydedildi.

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