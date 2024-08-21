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Spor

Manchester City'den golcü hamlesi

Manchester City, Celtic forması giyen golcü oyuncu Kyogo Furuhashi'yi kadrosuna katmak istiyor.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:29 - Güncelleme:
Manchester City'den golcü hamlesi
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Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Julian Alvarez ile yollarını ayırmasının ardından yeni golcüsünü arıyor. Bu doğrultuda City, aradığı ismi Celtic'te buldu.

Sky Sports'un haberine göre; Manchester City, Celtic forması giyen 29 yaşındaki santrfor Kyogo Furuhashi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Celtic ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Furuhashi ile görüşme yapıldığı belirtilirken, somut bir gelişmenin yakın zamanda gerçekleşebileceği ifade edildi.

CELTIC PERFORMANSI

İskoç ekibi Celtic'te 135 maçta forma giyen Japon golcü, 73 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

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