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Spor

Manchester City'den Haaland'a ömürlük sözleşme

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Halaand ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Manchester City'den Haaland'a ömürlük sözleşme
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

Haaland'ın kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldığı da açıklamada belirtildi.

Norveçli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 21 maçta 16 gol, tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta 21 gol attı.

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