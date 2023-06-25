Manchester City'den Josko Gvardiol teklifi

Bu sezon hem Premier Ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Manchester City gelecek sezon çalışmalarına başladı.

90 MİLYON EURO

Almanya basınında yer alan habere göre Manchester City, Hırvat stoper Gvardiol için 90 milyon euro ve bonuslar olacak şekilde Leipzig'in kapısını çalacak. Haberin devamında ise Manchester City'nin, Gvardiol'la kişisel şartlarda anlaştığını ve kısa süre içinde transferin gerçekleşeceği iddia edildi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Josko Gvardiol en pahalı stoper transferleri listesinin başına oturacak.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Leipzig formasıyla 41 resmi maça çıkan Josko Gvardiol bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı sağladı.