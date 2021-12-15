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Spor

Manchester City'den Leeds United'a tarihi skor

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, evinde ağırladığı Leeds United'ı 7-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 41 puana yükseldi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 07:23
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Etihad'da oynanan mücadelede Guardiola'nın Manchester City'si Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'ı 7-0'la paramparça etti.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Phil Foden, 13. dakikada Grealish, 32 ve 62. dakikalarda De Bruyne, 49. dakikada Mahrez, 74. dakikada Stones son olarak 78. dakikada Ake kaydetti.

Bu skorla puanını 41'e yükselten Manchester City, maç fazlasıyla en yakın rakibi Liverpool'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

16 puanda kalan Leeds United ise 16. sırada yer aldı.

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