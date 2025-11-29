İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Manchester City'den nefes kesen galibiyet

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Leeds United karşısında iki kez üstünlüğünü koruyamasa da Foden'ın 90+1'deki golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 20:20
Manchester City'den nefes kesen galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester City, 1. Dakikada Phil Foden ve 25. dakikada Josko Gvardiol ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Leeds United, 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile 2-1'i buldu. Konuk Leeds United'da Lukas Nmecha, 68. dakikada kullandığı penaltıyı atamadı ve dönen topta ağları havalandırdı. Skor 2-2'ye geldi.

Manchester City'de ilk golü atan Foden, 90+1'de yeniden sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Manchester City, 25 puana yükseldi. Leeds United, 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

