Manchester City'den resmi açıklama! Bernardo Silva sezon sonunda ayrılıyor

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Kulüp de yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde ekipten ayrılacağını duyurdu.

Portekizli yıldız, veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum; hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi, beklediğimin de ötesinde. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde her zaman yaşayacak bir miras oldu. Yerel dörtlü kupa, üçleme, üst üste dört lig şampiyonluğu ve daha fazlası... Aslında hiç de fena değilmiş

Önümüzdeki birkaç ay içinde bu şehre veda etme zamanı gelecek—sadece bir futbol kulübü olarak birçok başarıya ulaştığımız bir yer değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum yer. Kalbimin en derininden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!

Taraftarlara; yıllar boyunca verdiğiniz koşulsuz destek, asla unutmayacağım bir şey. Bir futbolcu olarak en büyük amacım, sahada her zaman tutkuyla oynayıp sizleri gururlandırmak ve kendinizi temsil edilmiş hissetmenizi sağlamaktı. Umarım bunu her maçta hissettiniz. Buraya bir Manchester City oyuncusu olarak geldim, ancak buradan sizden biri olarak, ömür boyu bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki size gelecekte daha birçok harika anı yaşatacaklar.

Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma; bana bu yolculuğun bir parçası olma şansı verdiğiniz ve yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim. Antrenman sahasında her gün oluşturduğumuz ortam, kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmemi sağladı. Gelin, bu son haftaların tadını birlikte çıkaralım ve bu sezon elde edebileceğimiz her şey için savaşalım.

Hepinize sevgilerimle,

Bernardo."

9 YILDA 18 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.

BU SEZON 44 MAÇ

Bu sezon 44 maçta 3 gol-5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki solak oyuncu, 10 numara dışında sağ açıkta ve orta saha merkezinde görev yapabiliyor.