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Manchester City'den şampiyonluğa dev adım

Manchester City, Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Bernardo Silva konuk ekibi mne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise İlkay Gündoğan oldu oldu.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye sonradan oyuna giren Leroy Sane çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 89'a çıkardı ve ligin bitimine 3 hafta kala Liverpool'un 1 puan önünde bulunuyor. Manchester United ise 64 puanda kaldı.

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