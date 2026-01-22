İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3123
  • EURO
    50,7334
  • ALTIN
    6730.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'den takdir toplayan karar! Taraftarların parası iade edilecek
Spor

Manchester City'den takdir toplayan karar! Taraftarların parası iade edilecek

Şampiyonlar Ligi maçında Bodo/Glimt'a mağlup olan Premier Lig ekibi Manchester City maçın ardından takdir toplayan bir karar aldı. İngiliz ekibi deplasmanda takımlarını desteklemek için Bodo'ya giden taraftarların bilet ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Manchester City'den takdir toplayan karar! Taraftarların parası iade edilecek
ABONE OL

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç'te oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından taraftarlarına yönelik takdir toplayan bir karar aldı. İngiliz kulübü, deplasmanda takımlarını desteklemek için Bodo'ya giden taraftarların bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

City, turnuvanın 7. haftasında oynanan mücadelede Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olmuştu. Zorlu hava koşulları ve uzun yolculuğun ardından alınan bu yenilgi sonrası, takım kaptanları Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri ve Erling Haaland ortak bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi hem iç sahada hem de deplasmanda desteklemek için dünyanın dört bir yanına yaptıkları fedakârlıkların farkındayız. Bunu asla hafife almayacağız. Onlar en iyi taraftarlar. Dondurucu soğukta, bu zor gecede bizimle birlikte olan ve uzun bir yolculuk yapan herkesi de çok iyi anlıyoruz. Bodo'ya gelen taraftarların bilet ücretlerini iade etmek, yapabileceğimiz en küçük şey."

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.