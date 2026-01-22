Manchester City'den takdir toplayan karar! Taraftarların parası iade edilecek

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç'te oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından taraftarlarına yönelik takdir toplayan bir karar aldı. İngiliz kulübü, deplasmanda takımlarını desteklemek için Bodo'ya giden taraftarların bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

City, turnuvanın 7. haftasında oynanan mücadelede Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olmuştu. Zorlu hava koşulları ve uzun yolculuğun ardından alınan bu yenilgi sonrası, takım kaptanları Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri ve Erling Haaland ortak bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi hem iç sahada hem de deplasmanda desteklemek için dünyanın dört bir yanına yaptıkları fedakârlıkların farkındayız. Bunu asla hafife almayacağız. Onlar en iyi taraftarlar. Dondurucu soğukta, bu zor gecede bizimle birlikte olan ve uzun bir yolculuk yapan herkesi de çok iyi anlıyoruz. Bodo'ya gelen taraftarların bilet ücretlerini iade etmek, yapabileceğimiz en küçük şey."