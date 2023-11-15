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Spor

Manchester City'den tarihe geçen gelir!

Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City, tarihe geçen bir gelir elde etti. İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada üç kupayla tamamladıkları 2022-2023 sezonunda kasasına 712.8 milyon sterlin girdiğini duyurdu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Manchester City'den tarihe geçen gelir!
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İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.

Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.

Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.

Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

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